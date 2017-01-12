flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1986 года "Год мира" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1986 года "Год мира" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1986 года "Год мира" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1986
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):10 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1986 года "Год мира" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1986 года "Год мира". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе The New York Sale за 100 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Coins.ee - 10 марта 2024
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Coins.ee - 10 марта 2024
ПродавецCoins.ee
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Rzeszowski DA - 15 сентября 2022
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Rzeszowski DA - 15 сентября 2022
ПродавецRzeszowski DA
Дата15 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Rzeszowski DA - 12 января 2022
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Rzeszowski DA - 12 января 2022
ПродавецRzeszowski DA
Дата12 января 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Stephen Album - 2 марта 2020
ПродавецStephen Album
Дата2 марта 2020
СохранностьPF67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Katz - 17 февраля 2019
ПродавецKatz
Дата17 февраля 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Russiancoin - 14 сентября 2017
ПродавецRussiancoin
Дата14 сентября 2017
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Russiancoin - 15 июня 2017
ПродавецRussiancoin
Дата15 июня 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе New York Sale - 12 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата12 января 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 1 рубль 1986 "Год мира" на аукционе Katz - 18 декабря 2016
ПродавецKatz
Дата18 декабря 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1986 года "Год мира"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1986 года "Год мира" составляет 35 USD для регулярного чекана и 10 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1986 года "Год мира"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1986 года "Год мира" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1986 года "Год мира"?

Для продажи 1 рубль 1986 года "Год мира" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

