flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1981 года "Дружба навеки" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1981
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):8 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1981 года "Дружба навеки". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2327 проданному на аукционе Katz Auction за 29 EUR. Торги состоялись 18 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Russiancoin - 7 декабря 2017
ПродавецRussiancoin
Дата7 декабря 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Russiancoin - 15 июня 2017
ПродавецRussiancoin
Дата15 июня 2017
СохранностьPROOF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Дружба навеки" на аукционе HERVERA - 17 декабря 2015
ПродавецHERVERA
Дата17 декабря 2015
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1981 года "Дружба навеки"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" составляет 35 USD для регулярного чекана и 8 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1981 года "Дружба навеки"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1981 года "Дружба навеки"?

Для продажи 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1981 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы