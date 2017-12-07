flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1985
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Russiancoin за 2200 RUB. Торги состоялись 7 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Coinhouse - 13 мая 2023
ПродавецCoinhouse
Дата13 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьPF67 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Katz - 1 августа 2021
ПродавецKatz
Дата1 августа 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Katz - 12 июля 2020
ПродавецKatz
Дата12 июля 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Russiancoin - 10 января 2019
ПродавецRussiancoin
Дата10 января 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Katz - 25 ноября 2018
ПродавецKatz
Дата25 ноября 2018
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Russiancoin - 22 ноября 2018
ПродавецRussiancoin
Дата22 ноября 2018
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Russiancoin - 7 декабря 2017
ПродавецRussiancoin
Дата7 декабря 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Katz - 12 марта 2017
ПродавецKatz
Дата12 марта 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе HERVERA - 17 декабря 2015
ПродавецHERVERA
Дата17 декабря 2015
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "В.И. Ленин" на аукционе Soler y Llach - 17 декабря 2015
ПродавецSoler y Llach
Дата17 декабря 2015
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" составляет 30 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин"?

Для продажи 1 рубль 1985 года "В.И. Ленин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

