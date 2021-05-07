flag
1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1979
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3 USD
Средняя цена (PROOF):65 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3170 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Frühwald - 14 сентября 2025
ПродавецFrühwald
Дата14 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Rio de la Plata - 15 марта 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата15 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Coins.ee - 11 декабря 2022
ПродавецCoins.ee
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF68 CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF68 CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 24 сентября 2022
ПродавецNumisbalt
Дата24 сентября 2022
СохранностьPF68 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS68 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS69 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Katz - 1 августа 2021
ПродавецKatz
Дата1 августа 2021
СохранностьMS67 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьMS68 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS68 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS68 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 4 февраля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата4 февраля 2021
СохранностьMS66 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 4 февраля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата4 февраля 2021
СохранностьMS67 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1979 "Олимпиада 80. Университет" на аукционе Numisbalt - 24 октября 2020
ПродавецNumisbalt
Дата24 октября 2020
СохранностьMS68 PCGS
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" составляет 3 USD для регулярного чекана и 65 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет"?

Для продажи 1 рубль 1979 года "Олимпиада 80. Университет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
