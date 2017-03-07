flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1965 года "20 лет Победы" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1965 года "20 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1965 года "20 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес9,85 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1965
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:6 USD
Средняя цена (PROOF):120 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1965 года "20 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1965 года "20 лет Победы". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1050 EUR. Торги состоялись 7 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Coins NB - 31 мая 2025
ПродавецCoins NB
Дата31 мая 2025
СохранностьPF68 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
ПродавецCoins.ee
Дата4 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numismatica Ferrarese - 30 марта 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Klondike Auction - 12 марта 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата12 марта 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьPF66 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
ПродавецNumimarket
Дата18 апреля 2023
СохранностьPF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF68 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1965 "20 лет Победы" на аукционе Numismatica Ferrarese - 16 января 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата16 января 2022
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1965 года "20 лет Победы"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1965 года "20 лет Победы" составляет 6 USD для регулярного чекана и 120 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1965 года "20 лет Победы"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1965 года "20 лет Победы" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1965 года "20 лет Победы"?

Для продажи 1 рубль 1965 года "20 лет Победы" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

