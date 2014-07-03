flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1984
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
Средняя цена (PROOF):170 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 10 февраля 2024
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 10 февраля 2024
ПродавецCoinhouse
Дата10 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 10 февраля 2024
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 10 февраля 2024
ПродавецCoinhouse
Дата10 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 13 мая 2023
ПродавецCoinhouse
Дата13 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Numismatica Ferrarese - 16 января 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата16 января 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coins.ee - 12 июля 2021
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coins.ee - 12 июля 2021
ПродавецCoins.ee
Дата12 июля 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Numisbalt - 14 марта 2021
ПродавецNumisbalt
Дата14 марта 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Katz - 20 декабря 2020
ПродавецKatz
Дата20 декабря 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Katz - 12 июля 2020
ПродавецKatz
Дата12 июля 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Katz - 17 февраля 2019
ПродавецKatz
Дата17 февраля 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 23 июня 2018
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Coinhouse - 23 июня 2018
ПродавецCoinhouse
Дата23 июня 2018
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Russiancoin - 7 декабря 2017
ПродавецRussiancoin
Дата7 декабря 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Künker - 11 марта 2015
ПродавецKünker
Дата11 марта 2015
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1984 "А.С. Пушкин" на аукционе Künker - 3 июля 2014
ПродавецKünker
Дата3 июля 2014
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" составляет 30 USD для регулярного чекана и 170 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин"?

Для продажи 1 рубль 1984 года "А.С. Пушкин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

