РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1981
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:65 USD
Средняя цена (PROOF):40 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Coins NB за 110 EUR. Торги состоялись 13 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2024
ПродавецCoins.ee
Дата17 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Antivm Numismatica - 28 декабря 2022
ПродавецAntivm Numismatica
Дата28 декабря 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьPF69 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Numisbalt - 14 марта 2021
ПродавецNumisbalt
Дата14 марта 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 26 сентября 2019
ПродавецKatz
Дата26 сентября 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 17 февраля 2019
ПродавецKatz
Дата17 февраля 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Russiancoin - 7 декабря 2017
ПродавецRussiancoin
Дата7 декабря 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1981 "Юрий Гагарин" на аукционе Katz - 23 апреля 2017
ПродавецKatz
Дата23 апреля 2017
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" составляет 65 USD для регулярного чекана и 40 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин"?

Для продажи 1 рубль 1981 года "Юрий Гагарин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

