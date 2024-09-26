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10 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 10 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность SP64
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 6800 RUB
Россия 10 копеек 1977 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1977 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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