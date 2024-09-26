Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность SP64
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 6800 RUB
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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