Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе AURORA за 33600 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Katz (1)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (3)
  • Russiancoin (2)
  • Имперская монета (3)
Россия 5 копеек 1977 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1977 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1977 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1977 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Аукцион 30 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 21 окт. 2024
Категория
Год
Поиск