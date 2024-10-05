Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1977
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе AURORA за 33600 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Katz (1)
- MS67 (2)
- Numisbalt (3)
- Russiancoin (2)
- Имперская монета (3)
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск