Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2016.
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