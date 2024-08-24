Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1977 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 850,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1977
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1977 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Numisbalt за 1200 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Leu
Дата 11 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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