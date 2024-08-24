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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1977 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1977 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1977 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 850,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1977
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1977 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Numisbalt за 1200 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Leu - September 11, 2023
Продавец Leu
Дата 11 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1977 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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