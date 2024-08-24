Червонец (10 рублей) 1977 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1977 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Numisbalt за 1200 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

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