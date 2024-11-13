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100 рублей 1977 года ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,536
- Тираж PROOF 38,036
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1977
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2845 проданному на аукционе Katz Auction за 5400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1272 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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