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100 рублей 1977 года ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1977 года ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1977 года ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,536
  • Тираж PROOF 38,036

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1977
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2845 проданному на аукционе Katz Auction за 5400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1272 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Heritage - December 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 100 рублей 1977 ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 рублей 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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