100 рублей 1977 года ММД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2845 проданному на аукционе Katz Auction за 5400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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