Червонец (10 рублей) 1977 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1977 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3400 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

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