Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1977 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,165,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1977
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1977 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3400 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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