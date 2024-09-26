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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1977 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1977 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1977 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,165,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1977
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1977 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3400 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 501 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Heritage - April 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numision - April 5, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS67 PCGS
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS67
Цена
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Где продать?

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