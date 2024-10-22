Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе AURORA за 27000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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