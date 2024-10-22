Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе AURORA за 27000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Katz (1)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (2)
  • Russiancoin (8)
  • Имперская монета (1)
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1977 на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1977 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1977 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Категория
Год
Поиск