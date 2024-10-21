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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 3 копейки 1977 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1977 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 3 копейки 1977 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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