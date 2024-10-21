Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1977 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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