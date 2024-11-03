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100 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,536
- Тираж PROOF 38,036
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1977
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.
Сохранность
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- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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