100 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.

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