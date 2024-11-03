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100 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,536
  • Тираж PROOF 38,036

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1977
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • HIRSCH (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
Россия 100 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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