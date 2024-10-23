Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2658 проданному на аукционе Katz Auction за 70 EUR. Торги состоялись 31 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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