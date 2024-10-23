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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2658 проданному на аукционе Katz Auction за 70 EUR. Торги состоялись 31 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (4)
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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