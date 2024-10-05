Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1961 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Монеты и Медали за 294000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1882 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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