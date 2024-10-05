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50 копеек 1961 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1961 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1961 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Монеты и Медали за 294000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1882 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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