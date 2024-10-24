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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Numisbalt за 50 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1965 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 50 копеек 1965 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 50 копеек 1965 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1965 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1965 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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