Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Numisbalt за 50 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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