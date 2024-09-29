Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Russiancoin за 120 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.
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