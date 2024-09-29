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50 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1981
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Russiancoin за 120 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
Россия 50 копеек 1981 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Россия 50 копеек 1981 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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