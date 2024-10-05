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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (3)
  • Денга1700 (1)
Россия 50 копеек 1974 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 50 копеек 1974 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1974 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 50 копеек 1974 на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 50 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1974 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
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Россия 50 копеек 1974 на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
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Россия 50 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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