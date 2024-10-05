Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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