Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1971
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3684 проданному на аукционе Coins.ee за 166 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 24 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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