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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3684 проданному на аукционе Coins.ee за 166 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 50 копеек 1971 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Macho & Chlapovič - June 7, 2015
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 7 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1971 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - September 17, 2011
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - April 24, 2011
Продавец Империя
Дата 24 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - February 12, 2011
Продавец Империя
Дата 12 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - December 11, 2010
Продавец Империя
Дата 11 декабря 2010
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1971 на аукционе Империя - January 23, 2010
Продавец Империя
Дата 23 января 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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