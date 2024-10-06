Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1964 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Russiancoin за 30 RUB. Торги состоялись 11 января 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Где продать?
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