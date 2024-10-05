Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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