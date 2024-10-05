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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU
Цена
21 ₽
Цена в валюте аукциона 21 RUB
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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