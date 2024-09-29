Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Александр за 4200 RUB. Торги состоялись 25 января 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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