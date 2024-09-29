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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Александр за 4200 RUB. Торги состоялись 25 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 50 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 50 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 50 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 50 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1979 на аукционе Rauch - February 27, 2016
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
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Россия 50 копеек 1979 на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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