Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1973 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3284 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Где продать?
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