Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1976
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins.ee (6)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Numisbalt (2)
  • Russiancoin (2)
  • Империя (4)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PL65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Heritage - November 19, 2015
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Heritage - November 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Империя - April 18, 2015
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2015
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1976 на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1976 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 50 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск