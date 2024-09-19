Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PL65 ННР
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2015
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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