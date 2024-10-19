Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1986
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Russiancoin за 100 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Где продать?
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