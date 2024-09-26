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50 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1975
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Heritage - November 19, 2015
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Heritage - November 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Macho & Chlapovič - June 7, 2015
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 7 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1975 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Россия 50 копеек 1975 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1975 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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