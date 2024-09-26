Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1975
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PL67 NGC
Цена
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