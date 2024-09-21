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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе Монеты и Медали за 60000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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