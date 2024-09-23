50 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1991 года со знаком Л. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Artemide Aste s.r.l. за 10 EUR. Торги состоялись 31 августа 2024.

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