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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Artemide Aste

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1991 года со знаком Л. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Artemide Aste s.r.l. за 10 EUR. Торги состоялись 31 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS61 CCG
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 50 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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