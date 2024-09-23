Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1991 года со знаком Л. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Artemide Aste s.r.l. за 10 EUR. Торги состоялись 31 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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