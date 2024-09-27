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10 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1986 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1986 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1986
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Империя за 25000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.

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Россия 10 копеек 1986 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1986 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе AURORA - February 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3150 RUB
Россия 10 копеек 1986 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 10 копеек 1986 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1986 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1986 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1986 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1986 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - September 27, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1986 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1986 на аукционе Империя - April 18, 2015
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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