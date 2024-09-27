Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Империя за 25000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3150 RUB
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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