Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1986 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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