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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1953 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 997 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6350 RUB
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1953 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 5 копеек 1953 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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