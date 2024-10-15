Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1926 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1926
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1926 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25917 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Heritage (3)
- Katz (1)
- MS67 (10)
- New York Sale (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (16)
- Rauch (1)
- Russiancoin (9)
- Александр (1)
- Денга1700 (5)
- Империя (10)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (11)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск