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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1926 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1926 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1926 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1926
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1926 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25917 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1926 на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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