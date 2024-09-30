Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе MS67 за 95000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (6)
  • MS67 (7)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (10)
  • Александр (9)
  • Восточно-европейский (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (12)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1121 $
Цена в валюте аукциона 96103 RUB
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2550 RUB
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1936 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Аукцион 30 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Категория
Год
Поиск