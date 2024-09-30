Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе MS67 за 95000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Katz (6)
- MS67 (7)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (5)
- Russiancoin (10)
- Александр (9)
- Восточно-европейский (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (12)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1121 $
Цена в валюте аукциона 96103 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск