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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1948 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1948 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1948 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1948
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1948 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1948 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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