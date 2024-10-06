Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1948 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1948
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 3 июня 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
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Дата 25 марта 2023
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Дата 24 марта 2023
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Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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