Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1984 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3350 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?
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