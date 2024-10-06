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5 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1984
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1984 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3350 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
7 ₽
Цена в валюте аукциона 7 RUB
Россия 5 копеек 1984 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 5 копеек 1984 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1984 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1984 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67
Цена
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Россия 5 копеек 1984 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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