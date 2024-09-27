Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1981 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе MS67 за 1900 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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