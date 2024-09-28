Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1924 года. Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 5 копеек 1924 года Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1924 года Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (317) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1924 года. Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (6)
  • AURORA (6)
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (10)
  • COINSTORE (1)
  • Heritage (10)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (4)
  • Katz (20)
  • Künker (9)
  • MS67 (6)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • New York Sale (2)
  • Numisbalt (13)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (27)
  • Rauch (3)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (26)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Via (1)
  • VL Nummus (5)
  • WAG (3)
  • Александр (27)
  • Знак (3)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (45)
  • Монеты и Медали (40)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (20)
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Hermes Auctions - September 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Hermes Auctions - September 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 193 EUR
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Hermes Auctions - June 4, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 6, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 6 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1924 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 28 сент. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Категория
Год
Поиск