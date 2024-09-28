Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1924 года. Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (317) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1924 года. Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 193 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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