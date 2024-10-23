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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1961 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1961 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1961 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 40205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 901 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1961 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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