Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1961 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1961
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 40205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 901 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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