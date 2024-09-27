Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1954
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе AURORA за 40000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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