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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1973
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1973 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Coins Numismatic Barcelona за 55 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия 5 копеек 1973 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1973 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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