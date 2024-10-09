Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1973
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1973 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Coins Numismatic Barcelona за 55 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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