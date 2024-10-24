Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1951 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Александр за 20164 RUB. Торги состоялись 15 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 38800 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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