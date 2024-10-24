Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1951 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1951 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1951 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Александр за 20164 RUB. Торги состоялись 15 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (6)
  • MS67 (8)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (16)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (11)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (24)
  • НИКО (2)
  • Русское Наследие (5)
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 38800 RUB
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1951 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск