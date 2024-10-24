Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1971
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1971 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Монеты и Медали за 36000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность PL66 CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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