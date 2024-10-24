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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1971 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Монеты и Медали за 36000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1971 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность PL66 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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