Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1985
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1985 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 63330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 126 USD. Торги состоялись 20 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (3)
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 июня 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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