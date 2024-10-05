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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1978
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Монеты и Медали за 21000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1978 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1978 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1978 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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