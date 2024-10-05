Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1978
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Монеты и Медали за 21000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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