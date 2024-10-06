Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1952
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1952 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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