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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1979 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 10700 RUB
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1979 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - February 22, 2017
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - February 22, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - December 21, 2016
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - December 21, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 21 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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