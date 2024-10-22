Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1979
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1979 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 10700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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