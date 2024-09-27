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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1950 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Александр - July 7, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Александр - July 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 июля 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1950 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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